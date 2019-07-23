РИАМО – 23 июл. Полицейские в Химках задержали подозреваемого в мошенничестве на 700 тысяч рублей, злоумышленник выманил деньги у жителя Королева под предлогом продажи машины, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки поступило заявление от жителя Королева о том, что мужчина, действуя путем обмана, похитил у заявителя денежные средства.

«Сумма материального ущерба составила 700 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД задержан ранее судимый 37-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья», – говорится в сообщении.

Полицейскими установлено, что злоумышленник под предлогом продажи ему автомобиля иностранного производства получил от потерпевшего денежные средства и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Химкинским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.