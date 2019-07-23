РИАМО - 23 июл. В начале августа возле Ивантеевского дендропарка появится широкий тротуар, который протянется от пересечения улиц Заводская и Первомайская до магазина «Пятерочка» на улице Заводской (дом 14а), говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Возле дендропарка начались подготовительные работы: экскаватор выровнял 600 метров обочины для прокладки пешеходной дороги.

«Директор Ивантеевского лесопитомника попросил помощи у государственных структур. Он сообщил, что отсутствие части тротуара угрожает безопасности людей: днем на дороге идет интенсивное автомобильное движение, а в ночное время из-за отсутствия тротуара вся обочина занята грузовиками», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он уточнил, что Минмособлимущество поддержало ходатайство Ивантеевского лесопитомника и администрации городского округа Ивантеевка. В августе на улице Заводская появится тротуар шириной 2 метра, где люди смогут безопасно ходить в тени деревьев дендропарка.

Работы проводятся в рамках программы «Безопасность дорожного движения» для обеспечения доступной и комфортной для жителей области среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства отметил важность благоустройства общественных пространств для комфорта жителей. Среди объектов для приведения в порядок названы тротуары, зеленые насаждения, детские площадки.