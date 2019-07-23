РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 23 июл. В отделении МФЦ «Твой дом» в подмосковном Красногорске с августа текущего года запустят криптокабину для оформления загранпаспортов нового образца, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Красногорском отделении МФЦ «Твой Дом» установили криптокабину для оформления загранпаспортов нового образца. В настоящее время ведутся работы по пусконаладке криптокабины и ее вводу в систему МФЦ. Ожидается, что она начнет работать в августе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца текущего года данные комплексы появятся в 44 многофункциональных центрах Московской области.

Для оформления документа нужно будет прийти в МФЦ и получить там специальный штрих-код, который следует просканировать в криптобиокабине. Голосовой помощник предложит посетителю просканировать отпечатки пальцев, документы, удостоверяющие личность, старый загранпаспорт и сделать фотографию.

Все сведения автоматически попадут в Центр обработки данных МВД, где пройдут проверку, после чего будет изготовлен новый загранпаспорт.