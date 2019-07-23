РИАМО - 23 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по комплексному благоустройству территорий, прилегающих к Киевскому вокзалу и отметил, что вокзал после проведения всех работ станет одним из наиболее комфортных и современных транспортно-пересадочных узлов мегаполиса, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В районе Киевского вокзала мы реализуем один из самых масштабных проектов благоустройства текущего года. В результате мы создадим здесь один из наиболее комфортных и современных транспортно-пересадочных узлов Москвы. Кроме того, рядом с Киевским вокзалом и на прилегающих улицах будет создана качественная городская среда для местных жителей», – отметил градоначальник.

Он уточнил, что проект благоустройства у Киевского вокзала является частью системного проекта по приведению в порядок московских вокзалов и привокзальных площадей. В этой сфере проводится огромная работа, начиная с ликвидации нецивилизованной торговли и заканчивая научной реставрацией вокзалов, многие из которых являются памятниками архитектуры.

Работы по благоустройству территорий, прилегающих к вокзалу, начались в апреле. Они идут в квартале, ограниченном путями железной дороги, набережной Москвы-реки, Большой Дорогомиловской улицей, Кутузовским проспектом и ТТК.

Всего будет благоустроено 19 улиц, переулков и площадей. Общая площадь благоустраиваемых территорий составляет 47,5 гектар, протяженность улиц – 18 километров.

«Проект благоустройства призван исправить недостатки этой территории и создать качественное городское пространство для всех категорий москвичей и гостей столицы. В рамках благоустройства будет изменена схема движения и парковки автотранспорта. Значительная часть проезжей части будет превращена в пешеходные зоны», – уточняется в материале.

Благодаря внедрению новой схемы количество мест для стоянки такси вырастет на 120% – с 9 до 20 мест. Количество маршрутов наземного городского транспорта вырастет на 20% – с 15 до 18 маршрутов.

Для удобной пересадки между наземным транспортом, метро и поездами пригородного и дальнего сообщения будут созданы уникальные навесы «сухие ноги», один из которых будет расположен в проезде между вокзалом и ТЦ «Европейский», а второй навес свяжет вокзал с пешеходным мостом Богдана Хмельницкого.

До начала благоустройства большой Киевский сквер (между набережной и вокзалом) использовался исключительно в качестве транзитной зоны. После проведения работ он должен стать местом отдых и встреч. Множество новых деревьев создадут приятную прохладу и дадут тень в жаркие дни.

«Привокзальная площадь станет пешеходной, на ней сохранится только линия такси. Парковка будет перенесена на площадь между Киевским сквером и ТЦ «Европейский». Дойти до парковки можно будет по двум широким пешеходным переходам», – добавляется в сообщении.

Наибольшие изменения произойдут в проезде между Киевским вокзалом и ТЦ «Европейский», который сегодня служит отстойно-разворотной площадкой для общественного транспорта. По окончании благоустройства остановки будут расположены у ближних выходов из метро. В зоне посадки/высадки будет устроен уникальный по своим размерам навес, защищающий пассажиров от дождя и снега. Рядом будут установлены девять станций для зарядки электробусов.

Дальняя часть проезда будет превращена в пешеходный бульвар со скамейками и павильонами кафе. На Смоленской-Сенной площади, в сквере напротив здания МИД России осенью планируется установить памятник Евгению Примакову работы известного скульптора Георгия Франгуляна.

На других благоустраиваемых улицах будет проведен ремонт и расширение тротуаров, озеленение, установят новые фонари, лавочки, урны и другие малые архитектурные формы. Воздушные кабельные линии будут перенесены под землю (проект «Чистое небо»). Будет проведен капитальный ремонт фасадов 82 зданий.

В общей сложности на территории, примыкающей к Киевскому вокзалу, в этом году будет установлено 13 остановочных пунктов наземного транспорта, 1480 новых опор освещения, три детские площадки, 927 МАФ, а также высажено 512 деревьев и 12,8 тысячи кустарников.

Основные работы по благоустройству планируется завершить до 1 сентября.