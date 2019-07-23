© РИАМО
, Александр Манзюк
Этим летом Московская детская железная дорога (МДЖД) «откатывает» свой 82-й сезон. Подмосковный дачный поселок Кратово сложно представить без миниатюрного состава, который каждый час возит пассажиров по узкоколейке от станции «Пионерской» до «Юности». Для туристов детская железная дорога – летний аттракцион, а для юных железнодорожников – как настоящая работа. Корреспонденты РИАМО узнали, как школьники становятся профессионалами.Как провести лето в Подмосковье>>
© РИАМО
, Александр Манзюк
Кратовская детская железная дорога, была открыта весной 1937 года. Дорога не раз меняла названия – была и Малой Ленинской, и Малой Московско-Рязанской. Станция «Путь Ильича» в 90-х стала получила название «Юность», а «Культбаза» еще в советское время стала «Пионерской», только платформа «Школьная» свое название не меняла.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Как и в советские годы, все должности на дороге занимают дети. Школьники работают машинистами и помощниками машинистов, диспетчерами, стрелочниками, контролерами, кассирами, начальниками смены и дежурными по переезду. Больше половины выпускников МДЖД в будущем становятся профессиональными железнодорожниками и работают на «большой» дороге.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Московская детская железная дорога традиционно открывается в конце мая, а закрывается – в последние выходные августа. По маршруту длиной примерно в 5 километров курсирует состав из шести вагонов и тепловоза. Когда дорогу законсервируют на зиму, у школьников начнется теоретический курс, который завершится экзаменами.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Пять раз в неделю, со вторника по субботу, в любую погоду юные железнодорожники приходят сюда, как на работу. Рабочий день начинается с планерки в 8 утра. Здесь ребята узнают, кем будут работать в этот день. За пять лет обучения на дороге каждый должен попробовать себя в разных должностях, а их здесь более 30!
© РИАМО
, Александр Манзюк
Железнодорожникам первого года обучения предлагаются должности попроще: контролер или проводник вагона, диктор, дежурный по перрону. На втором году обучения можно стать бригадиром поезда, старшим стрелочником, бригадиром поезда оператором при дежурном по станции. Самые ответственные должности, например, дежурного по станции, помощника машиниста, диспетчера можно занять после трех лет обучения и сдачи экзаменов.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Все мальчишки, конечно, мечтают стать машинистами, но это непросто. Машинистом можно стать лишь на четвертом году обучения. Некоторые сдают экзамен не с первой попытки.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Кстати, только на детской железной дороге машинистами могут стать девочки. А вот на «большую» дорогу женщин-машинистов пока не принимают из-за тяжелых условий труда. Возможно, в 2021 году Минтруд разрешит прекрасному полу водить электрички. Хотя для одной девушки – выпускницы МДЖД Елены Лысенко – все же сделали исключение. Сейчас Елена – единственная женщина-машинист ЦППК.
© РИАМО
, Александр Манзюк
А вот самая непрестижная должность на детской желдороге – хозработник. Убирать территорию ребята не любят, хотя такой труд и полезен, считают инструкторы. Получить в руки метлу могут и те, кто пришел на работу в кроссовках. Потому что форма железнодорожника – это «лицо» дороги.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Спецформу юным железнодорожникам выдают раз в год, причем совершенно бесплатно: девочкам – юбки, блузки, пиджаки, галстучки и головные уборы, а мальчикам – брюки, рубашки, пиджаки, галстуки. Кстати, темно-серая форма юных железнодорожников практически такая же, как у проводников поездов дальнего следования.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Первый детский поезд отправляется в 11:00. К этому моменту все работники должны быть в полной готовности на своих постах. По погодным условиям (например, во время ливня или сильной жары) поезд может быть отменен. В будни пассажиров поменьше, в выходные – больше. Тут можно встретить и дачников, и организованные детские и взрослые экскурсионные группы.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В Кратово приезжают и юные железнодорожники из других регионов России и даже из других стран, где тоже есть детские железные дороги. Например, во время нашего визита здесь ждали группу с венгерской детской железной дороги. Дружба между юными железнодорожниками двух стран зародилась еще в советское время. Собственно, по примеру СССР в 1948 году и была построена венгерская детская дорога.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Самое главное на дороге – это охрана труда и техника безопасности. Каким бы миниатюрным не выглядел состав и пути, все это – настоящее. Во избежание травм во время движения на дороге всегда присутствуют взрослые – девять человек примерно на 120 детей смены. Два инструктора работают в голове и хвосте состава, по одному – в вагонах поезда, все маневры совершаются в присутствии взрослых сотрудников железной дороги. Они также выполняют роль осмотрщиков вагонов.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Атмосфера на детской железной дороге – как в самом настоящем пионерском лагере. В Интернете можно найти отзывы родителей, которые отмечают, что дисциплина на дороге строгая. Потому что железная дорога – это не только романтика. «Наша задача – не только познакомить с профессией, а научить безопасно находиться на железной дороге. Чтобы дети знали, что можно, а что нельзя», - отмечает старший инструктор детской дороги Галина Куценко.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На дорогу принимают всех желающих, а вот остаются учиться не все. «Хулиганистые дети обычно на дороге не приживаются, потому что просто не выдерживают дисциплины», - рассказывает Галина Куценко. После нескольких грубых нарушений хулигана исключают, при этом решение принимают сами дети – Совет юных железнодорожников. Исключить могут не только за замечания на детской дороге, но и за нарушения на «большой» дороге, в том числе за самое грубое – зацепинг.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В каждой смене всегда найдутся дети, по-настоящему влюбленные в железную дорогу и принимающие активное участие в жизни МДЖД. Например, Маша Андрианова прекрасно поет, и выступает на каждом празднике детской дороги. Ваня Карандашов – выпускник МДЖД и студент медицинского вуза, летом добровольно помогает на дороге в роли помощника инструктора. Денис Почикалов – десятиклассник из Москвы с большим опытом, ему можно доверить любую должность.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Главная проблема у юных железнодорожников та же, что и у многих современных детей – гаджеты. «Телефоны у детей у руках постоянно, мы боремся с этим. Чтобы хотя бы на время работы на дороге вытащить детей из них», - делится старший инструктор МДЖД.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Большинство учащихся МДЖД – из Раменского городского округа, из соседних городов – Раменского, Жуковского, Люберец. «К нам приходит много детей из малообеспеченных и многодетных семей, которые не могут позволить себе оплачивать дорогостоящие лагеря, кружки и секции. А здесь все бесплатно», - отмечает инструктор дороги. В среднем, каждый год на дороге проходят обучение более 700 детей.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На детскую железную дорогу приходят школьники 5-11 классов. Как правило, к 9-му классу ребята заканчивают курс обучения на МДЖД, а после продолжают обучение в железнодорожных колледжах или готовятся к поступлению в вузы. По статистике, около 70% выпускников детской дороги решают связать свою жизнь с железнодорожным транспортом.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Раз в два года проходит слет юных железнодорожников, где участвуют представители от всех 25-ти российских детских железных дорог. Самые активные и увлеченные ребята занимают призовые места как лучшие машинисты, дежурные по станции, монтеры пути и в других номинациях. Кратовские железнодорожники часто ездят на экскурсии, устраивают праздники и делают стенгазеты, почти как пионеры.
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