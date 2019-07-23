На дорогу принимают всех желающих, а вот остаются учиться не все. «Хулиганистые дети обычно на дороге не приживаются, потому что просто не выдерживают дисциплины», - рассказывает Галина Куценко. После нескольких грубых нарушений хулигана исключают, при этом решение принимают сами дети – Совет юных железнодорожников. Исключить могут не только за замечания на детской дороге, но и за нарушения на «большой» дороге, в том числе за самое грубое – зацепинг.