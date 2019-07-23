РИАМО - 23 июл. Митинги за допуск независимых кандидатов к выборам в Московскую городскую думу никак не влияют на принятие решений Центральной избирательной комиссией России, сообщила во вторник глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

Памфилова во вторник проводит встречу с независимыми кандидатами, которые участвовали в избирательной кампании по выборам депутатов Мосгордумы.

«Что касается принятия решения Центральной избирательной комиссией? Эффект митингов на ее решение - ноль. Мы не политический орган, мы правоприменительный орган. Мы обязаны делать и будем это делать - обеспечивать контроль за тем, чтобы действующее законодательство четко исполнялось, в том числе нижестоящими комиссиями», - сказала Памфилова в ходе встречи.

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам и 18 кандидатам от политических партий. Всего на выборы в Московскую городскую думу зарегистрировано 233 кандидата.

Двадцатого июля на проспекте Академика Сахарова в столице прошел согласованный митинг за соблюдение законов РФ и допуск независимых кандидатов к выборам в Московскую городскую думу. По данным ГУ МВД России по столице, в акции приняли участие около 12 тысяч человек.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 — Бибирево, Лианозово, Северный; №30 — Чертаново Центральное и Южное.