РИАМО – 23 июл. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Осло – Москва, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы авиакомпании.

«Самолет рейса SU2175, следовавший по маршруту Осло – Москва, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Посадка в аэропорту Осло прошла штатно», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».