РИАМО – 23 июл. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Осло – Москва, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы авиакомпании.
«Самолет рейса SU2175, следовавший по маршруту Осло – Москва, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Посадка в аэропорту Осло прошла штатно», – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».
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