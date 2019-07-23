РИАМО - 23 июл. Россельхознадзор проверил участок компании ООО «Орион» в Рузском округе на соблюдение земельного законодательства, после чего поручил компании избавиться от навалов строительного мусора, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Компания владеет участком сельскохозяйственного назначения площадью 2,17 гектара рядом с деревней Комлево. Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям провело мониторинг этого участка и выявило, что организация не соблюдает требования по защите земель и охране почв.

«На участке площадью 0,146 гектара расположены навалы твердых коммунальных отходов, строительного мусора, грунтов неизвестного происхождения», — говорится в сообщении.

Компания обратилась в управление с просьбой заменить штраф, который предусмотрен за совершенное нарушение, на предупреждение.

Ведомство пошло навстречу компании и привлекло ее к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ, назначив наказание в виде предупреждения. Сотрудники организации получили предписание об устранении выявленных нарушений законодательства РФ.

В части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ объясняется, что если компания совершает правонарушение впервые, а статьей не предусмотрено наказание в виде предупреждения, то предупреждение можно назначить вместо штрафа.