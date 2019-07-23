РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска мошенники собрали с пенсионеров деньги на смену дверей в квартирах и незаконные штрафы за отсутствие противопожарной сигнализации, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«С 15 по 21 июля в микрорайоне Климовск произошло несколько случаев обмана, в основном пожилых людей. Так, по ряду многоквартирных домов прошли мошенники с предложением поменять входные двери в квартиры, собрали с проживающих аванс по 10 тысяч рублей, а с кого-то и якобы полную сумму в 25 тысяч рублей, и были таковы», – говорится в сообщении.



На улице Заводская прошла липовая проверка противопожарной сигнализации. Поскольку у проживающих в квартирах сигнализации не оказалось, им предложили заплатить «штраф» в 10 тысяч рублей, и пенсионеры отдали только что полученную пенсию.

Управляющая организация МУП «СЕЗ» ранее предупреждала жителей о том, чтобы они были осторожными и не впускали в свое жилье незнакомых людей. Но воры оказались очень изобретательными и наглыми, а доверчивые граждане продолжают наступать на те же грабли.

«Уважаемые сограждане, еще раз напоминаем: о любой запланированной акции управляющая организация извещает жителей заранее – на сайте, в соцсетях, на досках объявлений в подъездах. Не открывайте посторонним двери, не пускайте чужих в квартиру», – заключается в сообщении.