РИАМО – 23 июл. В первом полугодии по программе комплексного обустройства и развития центральной части города было построено и введено в эксплуатацию 355 тысяч квадратных метров недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Всего в ЦАО было возведено более 355 тысяч квадратных метров недвижимости, что составляет примерено 40% от запланированных показателей. Из этого объема жилье составило 77,7 тысячи квадратных метров. Большое внимание уделено строительству спортивных и инженерных объектов. Так, например, в «Лужниках» открылся центр художественной гимнастики, где уже прошло несколько стартов», – сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он пояснил, что, по отзывам экспертов и самих спортсменов, это лучшая арена в мире.

Кроме того, в первом полугодии текущего года в ЦАО появились 11 объектов инженерной инфраструктуры.

«В рамках направления «Формирование внешнего облика города» префектурой ЦАО проведена огромная работа по ликвидации самостроя – снесено 190 объектов. Это позволит эффективнее использовать территорию и создать новую комфортную и удобную для жителей городскую среду, то есть выполнить задачу, которую ставит перед нами мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, в ходе работ по озеленению высажено 460 деревьев и более 17 тысяч кустарников», – подчеркнул Левкин.

Он напомнил, что в Центральном административном округе также была введена в строй гостиница по адресу: Пресненский Вал, дом 21. Так, 19-этажный гостиничный комплекс вмещает 221 номер. Общая площадь здания составляет 23 тысячи квадратных метров.

Ранее Собянин рассказал, что за последние восемь лет количество туристов в мегаполисе выросло почти в два раза, а потому появление новых гостиниц и хостелов является одним из приоритетных направлений градостроительного развития.

По словам Левкина, до конца года в ЦАО планируют построить еще более 30 различных объектов, среди которых новая городская площадь перед концертным залом в ММДЦ «Москва-Сити», Дворец водных видов спорта в «Лужниках», а также многофункциональный жилой комплекс на улице Усачева, который размещается на территории бывшей промзоны завода «Каучук».