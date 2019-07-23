РИАМО - 23 июл. Сотрудникам Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) удалось успешно провести роды у 36-летней пациентки с острым нарушением мозгового кровообращения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Жительница региона, которая на 38-й неделе беременности отметила резкую головную боль, нарушение речи, слабость и головокружение, была доставлена в стационар по месту жительства, где врачи поставили диагноз – инфаркт головного мозга в бассейне средней мозговой артерии.

«В условиях неврологического отделения была начата терапия заболевания, однако вопрос о родах оставался нерешенным. Местными врачами с учетом общего состояния пациентки и перенесенного инсульта было рекомендовано кесарево сечение, однако пациентка была настроена на естественные роды», – отмечается в материале.

Беременную на следующие сутки перевели в отделение интенсивной терапии для дальнейшего наблюдения. Врачи совместно с неврологами выработали тактику ведения беременности и родов и придерживались ее, что позволило родить женщине самой. Роды прошли без осложнений и на свет появилась доношенная и здоровая девочка.

И малышка, и ее мама после родов чувствовали себя хорошо и без каких-либо осложнений были выписаны с последующей госпитализацией пациентки в неврологический стационар для прохождения реабилитации после случившейся мозговой катастрофы.

«В целом за год в МОНИИАГ в среднем обращается порядка 100 беременных с различными заболеваниями центральной нервной системы. С острым нарушением мозгового обращения – до 10 человек в год. <…> В настоящее время в Московской области организована сеть сосудистых центров и есть возможность получить оперативную консультацию или при необходимости – высококвалифицированную медицинскую помощь», – отметил директор МОНИИАГ, профессор Василий Петрухин.

Нарушения мозгового кровообращения у молодых небеременных женщин возникают крайне редко. Что же касается периода ожидания ребенка, то даже при нормально протекающей беременности риск развития нарушений мозгового кровообращения возрастает до 13 раз, особенно с конца второго триместра беременности.

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