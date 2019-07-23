РИАМО - 23 июл. Рейс Анталья - Москва, ранее вернувшийся в аэропорт вылета из соображений безопасности, прилетит во «Внуково» в 18:10, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы авиакомпании Azur air.

Ранее самолет Azur Air, выполнявший рейс Анталья - Москва, вернулся в турецкий аэропорт в целях безопасности, пассажирам принесли извинения за неудобства. Авиакомпания предоставила пассажирам резервное воздушное судно.

«Пассажиры рейса ZF-8886 вылетели на родину на предоставленном авиакомпанией резервном воздушном судне. В аэропорту Антальи всем пассажирам задержанного рейса в соответствии с авиационными правилами были предоставлены напитки и горячее питание. Прибытие рейса в аэропорт «Внуково» ожидается в 18:10 по московскому времени. Авиакомпания приносит пассажирам задержанного рейса извинения за доставленные неудобства», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что информация о том, что на борту находятся пассажиры вчерашнего задержанного рейса, не соответствует действительности.

«Сегодняшний рейс вылетал из Антальи по расписанию. Пассажиры вчерашнего рейса еще вечером 22 июля и в ночь на 23 июля были доставлены в аэропорт назначения», - уточнил представитель пресс-службы.