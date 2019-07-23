РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 23 июл. Сотрудники ГИБДД подмосковного Красногорска рассказали воспитанникам детского сада №41 в поселке Нахабино о правилах перехода проезжей части, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Встреча с дошкольниками стала продолжением цикла летних занятий по безопасности дорожного движения.

«Сотрудники Госавтоинспекции рассказали детям о том, как важно знать и соблюдать требования правил дорожного движения, об основных причинах дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, о правильном и безопасном переходе проезжей части», – говорится в сообщении.

Полицейские напомнили ребятам о необходимости носить на одежде световозвращающие элементы, чтобы быть заметными на дороге в темное время суток. Кроме того, рассказали, что юные пассажиры должны ездить в автомобилях только с использованием детских удерживающих устройств.

Инспекторы ГИБДД обратили внимание ребят на ошибки, совершаемые пешеходами и водителями, объяснили, как избежать «дорожных ловушек» и не попасть в аварию.

«В завершение занятия дошкольники и воспитатели выступили в поддержку социальной кампании «Маленький пассажир – большая ответственность» и сделали памятное фото с хештегом компании #СамыйЦенныйПассажир», – заключается в сообщении.