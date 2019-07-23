РИАМО – 23 июл. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дзержинский Людмила Иванова встретится с жителями 30 июля, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Людмила Иванова 30 июля в 18:00 в актовом зале Дворца культуры «Энергетик» проведет открытую встречу с населением по вопросам реализации государственных программ», – говорится в сообщении.

В ходе данного мероприятия будут приниматься записки с указанием фамилии, имени и отчества, а также контактного телефона для установления обратной связи.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Ленина, дом №3. Администрация приглашает всех заинтересованных жителей Дзержинского.