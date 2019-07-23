РИАМО – 23 июл. Сельхозкооператив «Память Ильича» в городском округе Зарайск выплатит 400 тысяч рублей из-за того, что вовремя не погасил штраф по загрязнению почв на арендуемой территории, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

В феврале была проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства в отношении сельскохозяйственного производственного кооператива «Память Ильича» (СПК «Память Ильича»), собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения, общей площадью 139,3 гектара городском округе Зарайск. В результате проверки установлен факт невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии.

«На участке площадью около 6,5 гектаров осуществлялось складирование грунта и строительных материалов (песок, железобетонные плиты, рулоны промышленного пластика) и сбрасывались отходы производства и потребления в виде промывки от работы бетононасосов, имеющие 5 класс опасности по Федеральному классификационному каталогу отходов, что привело к перекрытию плодородного слоя почвы», – отмечается в сообщении.

За выявленные нарушения земельного законодательства СПК «Память Ильича» привлечено управлением к административной ответственности в виде наложения административного штрафа (200 тысяч рублей).

Законному представителю СПК «Память Ильича» внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, а также выдано предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства РФ. По истечении установленного законодательством срока оплаты, штраф не был оплачен.

«В июне 2019 года материал административного дела направлен для рассмотрения в судебный участок №56 Зарайского судебного района Московской области», – дополняется в материале.

В июле этого года в управление поступило решение мирового суда о привлечении СПК «Память Ильича» к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа в размере 400 тысяч рублей.