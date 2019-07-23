РИАМО - 23 июл. Представители Центральной избирательной комиссии РФ имеют право и планируют присутствовать на заседаниях Мосгоризбиркома, когда будут рассматриваться жалобы и обращения кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщила во вторник глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

Памфилова во вторник проводит встречу с независимыми кандидатами, которые участвовали в избирательной кампании по выборам депутатов Мосгордумы.

«Надеюсь, что Московская городская комиссия не откажет нам в этом праве, чтобы представители Центральной избирательной комиссии, члены ЦИК и сотрудники аппарата, компетентные в этом вопросе, присутствовали на заседании комиссии, когда будут рассматриваться жалобы и обращения. Мы не имеем права вмешиваться в процесс, но присутствовать имеем право», - сказала Памфилова в ходе встречи.

Она добавила, что в настоящее время все кандидаты имеют право обжаловать решения, которые были приняты избирательными комиссиями.

«Мы видим, что действительно есть проблема ввода данных в систему ГАС «Выборы», когда могут быть ошибки», - подчеркнула Памфилова.

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам и 18 кандидатам от политических партий. Всего на выборы в Московскую городскую думу зарегистрировано 233 кандидата.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 — Бибирево, Лианозово, Северный; №30 — Чертаново Центральное и Южное.

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