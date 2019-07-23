РИАМО - 23 июл. Газопровод сдали в эксплуатацию в поселке Большое Руново в подмосковной Кашире, объект построен в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Протяженность газопровода составляет 7,21 километра.

«Это шестнадцатый объект, который «Мособлгаз» сдал с начала года. Теперь подключить свои дома к газу смогут жители 178 частных и 12 многоквартирных домов этого населенного пункта – это порядка 350 человек. В этом году «Мособлгаз» газифицирует также улицы деревни Топканово городского округа Кашира», — говорится в сообщении.

Для подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения жителям поселка Большое Руново необходимо обратиться в центральный офис «Подольскмежрайгаз». Телефон филиала: +7 (496) 769-76-04.

До конца 2019 года АО «Мособлгаз» газифицирует также еще 33 населенных пункта, расположенных в городских округах Богородский, Дмитровский, Истра, Кашира, Коломенский, Красногорск, Орехово-Зуевский, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Павловский Посад, Пушкинский, Рузский, Серебряные Пруды, Солнечногорск, Чехов, Шаховская и Щелково.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» является самой масштабной из принятых в регионе за последние десятилетия. Всего с 2013 года в рамках проекта построено свыше 2 тысяч километров новых газораспределительных сетей, газифицировано около 400 населенных пунктов, около 200 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.