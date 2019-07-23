РИАМО – 23 июл. В Москве «активные граждане» проголосуют за самые красивые станции метро, открытые в 2018–2019 годах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ежедневно Московским метрополитеном пользуются более восьми с половиной миллионов человек. За последние годы метро появилось в районах Братеево, Орехово-Борисово, Тропарево-Никулино, а также в расположенных за МКАД Новокосине, Выхино-Жулебине и ТиНАО. Кроме того, новые станции открылись на севере, северо-востоке, северо-западе и западе столицы, появилось много пересадок за пределами Кольцевой линии, которые дают возможность совершать поездки, минуя центр. У каждой станции своя концепция оформления.

«В новом голосовании горожанам предложат ответить на три вопроса. В первом нужно выбрать год открытия станции – 2018-й или 2019-й (можно указать оба варианта). Затем «активные граждане» проголосуют за самую красивую станцию, открытую во второй половине 2018 года («Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка», «Беломорская», «Савеловская») или в этом году («Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка»)», – говорится в сообщении.

По итогам голосования будет сформирован список самых красивых новых станций по версии «Активного гражданина».

Прошлый год можно по праву назвать годом метро. Он стал рекордным по количеству открытых линий и станций.

«С начала года были введены 33 километра новых линий, 17 станций и два депо, в том числе первый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) , участок Люблинско-Дмитровской линии от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской» (6,2 километра, три станции), участок Солнцевской линии от «Раменок» до «Рассказовки» (15,3 километра, семь станций) и «Беломорская» Замоскворецкой линии», – уточняется в материале.

С 2011 года в Москве построили или реконструировали 136,6 километра линий метро, 73 станции, три вестибюля, восемь электродепо метрополитена и Московского центрального кольца. За восемь лет протяженность линий метро увеличилась на 45%.

Строительство линий и станций продолжится. Например, БКЛ протяженностью 70 километров планируется замкнуть в 2022 году. На линии будет 31 станция.