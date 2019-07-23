РИАМО – 23 июл. Новый перекресток с организованным круговым движением появится в Солнечногорске, его оборудуют на пересечении улиц Гражданской и Красноармейской, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Данная мера направлена на упорядочение потоков транспортных средств и безопасность пешеходов.

«Решение об организации кругового движения было принято на межведомственной комиссии еще в 2016 году – это сложный перекресток со смещением, неправильной формы, водители путались, кому и куда ехать. Отрадно, что наконец приступили к реализации решения. Это позволит упорядочить движение, снизить скорость автомобилей, избежать конфликтных точек. Выезд с Выстрела станет безопасней», – заявил начальник отдела ГИБДД по городскому округу Солнечногорск Игорь Савелов.

Проект организации дорожного движения предполагает установку дорожных знаков, предупреждающих о круговом движении, запрете остановки, а также знаков приоритета.

«Работы ведутся с учетом рекомендаций ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения. Парковочные места будут приведены в нормативное состояние, обновится дорожная разметка, появятся новые знаки, пешеходные тротуары, а завершит модернизацию перекрестка пышная клумба», – дополнил глава муниципалитета Владимир Слепцов.

Парковку упорядочат вблизи торгового центра – автолюбители больше не смогут вразнобой оставлять машины перед магазином. На тротуарах поставят ограждения, чтобы исключить хаотичное перемещение пешеходов.

Всего в городе модернизируют семь перекрестков с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме понижений, специалисты коммунальных служб установят пешеходные ограждения и нанесут термопластиковую разметку.

На организацию безбарьерной среды в Солнечногорске направлены средства за победу в областной номинации премии губернатора региона Андрей Воробьева «Прорыв года».