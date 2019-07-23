РИАМО - 23 июл. Состояние семилетней Аиши Ажиговой, которую истязали в Ингушетии, остается стабильным, врачи смогли избежать ампутации левой руки, сообщается на сайте НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы.

У врачей еще есть время, чтобы дать возможность наиболее полноценно проявиться изменениям в тканях правой руки, имеющих потенциал обратимых изменений. После этого, в более поздний период, будет приниматься решение об уровне ампутации.

«Проведенная терапия позволила избежать ампутации левой руки. Однако у девочки произошло повреждение нервов, в результате чего отсутствуют движения в левой руке и снижена чувствительность», – говорится в сообщении.

По словам врачей, полноценное восстановление функции нервов левой руки может занять очень длительное время.

В начале июля в детскую республиканскую клиническую больницу Республики Ингушетия доставили семилетнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей. Ребенка перевезли самолетом в Москву для лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В нанесении телесных повреждений следствие подозревает 35-летнюю тетю девочки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.