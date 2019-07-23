РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В подмосковном Подольске мошенники взломали группу «Горнолыжный комплекс «Красная горка» в соцсети «ВКонтакте» и собрали около 30 тысяч рублей на лечение несуществующего сотрудника, администрация предприятия ищет пострадавших и собирается подавать заявление в полицию, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница горнолыжного комплекса.

«Страницу одного из администраторов сообщества «Горнолыжный комплекс «Красная горка» в соцсети «ВКонтакте» взломали мошенники. В группе несколько часов был опубликован пост по сбору денег для якобы пострадавшего в ДТП и впавшего в кому сотрудника горнолыжного комплекса, но у нас такой человек никогда не работал. Мошенники собрали около 30 тысяч рублей, на данный момент сумма уточняется. Сегодня мы подаем заявление в полицию», – сказала сотрудница.

По ее словам, мошенники взломали страницу одного из администраторов группы, всех администраторов разжаловали, доступа к функциям удалить или редактировать не было. Возможность редактирования страницы сохранилась только у создателя группы, с которым оперативно связаться не удалось. Меры были приняты поздно, некоторые участники сообщества попались на уловку мошенников.

Всех пострадавших от рук мошенников просят сообщить об этом в комментариях или личных сообщениях модераторам группы. Также предпринять меры по возврату переведенных денежных средств. В частности, обратиться с запросом на отмену операции в свой банк и о возврате в Сбербанк, где сотруднику банка необходимо назвать номер карты, куда были перечислены деньги, и данные его держателя, при этом важно подчеркнуть, что стали жертвой мошенников.

В дальнейшем администрация горнолыжного комплекса собирается добиваться справедливости и наказания для лиц, совершивших эту аферу. Также администраторы группы напоминают, что сообщество не занимается сбором денег в помощь своим сотрудникам публично.