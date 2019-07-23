РИАМО - 23 июл. Почти вдвое сократились количество смертельных случаев на промышленных производствах в Подмосковье с 2010 года, также упал общий уровень травматизма, заявил заместитель управляющего Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования РФ Геннадий Мошкин.

«У нас 250 тысяч работодателей, с каждым нужно организовать работу. Специалистов у нас достаточно. За восемь лет с 2010 года в полтора раза упал травматизм. Со 168 до 137 в год сократилось число тяжелых несчастных случаев, смертельных исходов – с 87 до 47, легкие несчастные случаи – с 1509 до 1221», – сказал Мошкин.

Он отметил, что около 35% случае произошло из-за нарушения техники безопасности, порядка 11% – из-за неудовлетворительной организации производства.

Также одной из причин является нарушение правил дорожного движения. Весьма распространены несчастные случаи с водителями скорой помощи.