РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. В Подольске полицейские и лесничие задержали нарушителя, который незаконно спилил березу и липу в Дубровицком лесу, сообщается на сайте ГКУ МО «Мособллес» Подольский филиал.

«В Подольском филиале ГКУ «Мособллес» выявлена незаконная рубка деревьев. Задержан нарушитель, который в лесном массиве рядом с поселком Дубровицы на особо охраняемой природной территории «Дубровицкий лес» спилил сырорастущую березу и липу. Погрузить и вывезти древесину он не успел, был задержан сотрудниками полиции и лесной охраны», – говорится в сообщении.

Данное правонарушение квалифицировано по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Нарушителю грозит штраф и возмещение ущерба в размере более 48 тысяч рублей.