РИАМО - 23 июл. На шестом километре Белорусского направления Московской железной дороги возводят новый арочный мост через Москву-реку, работы планируют закончить до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Новый железнодорожный мост в районе «Москва-Сити» предназначается для МЦД-1 (Московского центрального диаметра) Одинцово – Лобня. Его протяженность составит порядка 334,5 метров, а длина арочного пролета — 116 метров. Мост позволит увеличить пропускную способность участка от станции «Фили» до Белорусского вокзала.

«В настоящее время возводятся опоры моста, параллельно ведутся работы по сборке металлоконструкций арочного пролетного строения. <…> Одновременно ведется сооружение подпорных стен на правом и левом берегу реки для укрепления земляного полотна, а также вынос из зоны строительства городских и железнодорожных коммуникаций», - говорится в сообщении.

Проект моста реализуется на паритетной основе компанией-перевозчиком «РЖД» и правительством Москвы с целью организации перспективных диаметральных маршрутов. Завершить строительство планируется уже к концу 2019 года, а ввести его в эксплуатацию – в начале 2020 года.

Проект МЦД предусматривает реконструкцию существующих сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организацию на них диаметральных маршрутов электропоездов. Он включает пять маршрутов общей протяженностью 446 километров. Запуск первых двух маршрутов Московских центральных диаметров Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск состоится в ноябре. Пассажирское движение по всем пяти маршрутам МЦД планируется запустить в 2025 году.