РИАМО – 23 июл. В Подмосковье и Москве 24 июля ожидаются интенсивные осадки с грозами, во вторник в течение дня также ожидаются дожди, но они будут слабыми, выпадет не более 3 миллиметров осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Накануне холодный атмосферный фронт прошел через территорию стран Прибалтики и Беларуси. 23 июля он достиг областей на западе Центрального федерального округа, принеся сильный дождь с грозой в Брянскою и Калужскую области, где выпало до 25 миллиметров осадков только за ночь.

«К Московской области фронт приблизился только ранним утром и принес небольшие дожди. По области отмечалось не более 2 миллиметров, в самой Москве больше всего зафиксировано на метеостанции ВДНХ – 1 миллиметр дождя», – говорится в сообщении.

Во вторник на западе ЦФО продолжат идти сильные дожди, а в Московском регионе осадки будут слабыми, выпадет не более 3 миллиметров. Вероятность гроз минимальная.

Однако 24 июля Подмосковье и Москва окажутся как раз в области интенсивных осадков, и тогда ливней с грозами не миновать.

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