РИАМО - 23 июл. Платежные терминалы QIWI и некоторых других компаний, подключенные к кассам через интернет, могут пропасть из небольших российских городов, сообщает РБК.

«Ассоциация банков «Россия» предупредила о резком сокращении числа платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ), направив соответствующее письмо в Федеральную налоговую службу (ФНС)», - говорится в статье.

Новые требования содержатся в принятом Госдумой 16 июля законе. Депутаты запретили банковским платежным агентам использовать удаленную контрольно-кассовую технику в платежных терминалах. Согласно закону, банковские платежные агенты должны устанавливать ККТ либо внутри терминалов, либо рядом, подключая их с помощью провода.

Как отметил начальник правового управления ассоциации «Россия» Сергей Клименко, удаленная фискализация (процесс передачи данных об операциях в ФНС) очень распространена, поэтому теперь банковским платежным агентам потребуется перестроить всю налаженную сеть.

«Изменения приведут к сокращению доступности финансовых услуг для огромного количества людей в небольших населенных пунктах: пополнение счета, платежи за коммунальные услуги и по кредитам», — подчеркнул Клименко, отметив, что вблизи платежных терминалов нет ни банкоматов, ни банков.

Как уточняется в материале, помимо QIWI, угроза нависла над региональными сетями терминалов TelePay (Екатеринбург), «КАССервис» (Красноярск) и платежной системой «Апельсин» (Омск).

Сейчас в России у банковских агентов работает около 150 тысяч платежных терминалов. Большинство из них не позволяют встроить ККТ внутрь корпуса.