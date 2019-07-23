РИАМО - 23 июл. В новой Москве 26 июля состоится торжественная церемония открытия Всероссийских соревнований «Школа безопасности», в которых примут участие 18 команд, сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС РФ по столице Андрей Мищенко.

«Школа безопасности» – это обучение оказанию первой помощи и совершенствование практических навыков выживания в экстремальных ситуациях.

«Москва второй раз принимает Всероссийские соревнования. В 2017 году на территории города были проведены 14 Всероссийские соревнования. Через два года мы вновь принимаем юношей и девушек из восьми федеральных округов - это 18 команд, которые приедут побороться за звания лучших среди своих сверстников», - сказал Мищенко.

Он добавил, что открытие соревнований состоится 26 июля на базе для проведения соревнований, расположенной в новой Москве - в Троицком округе, там же сформирован полевой лагерь.