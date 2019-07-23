РИАМО (КОРОЛЕВ) – 23 июл. Жители подмосковного Королева предложили внести более 450 изменений в муниципальные правила землепользования и застройки (ПЗЗ), 1 августа после заседания комиссии протокол направят в Главархитектуру Московской области, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик.

Во вторник завершается работа по внесению изменений в правила землепользования и застройки. Разработчиком является ГБУ МО «Мособлгеотрест», заказчиком – комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. С 20 мая жители могли оставлять свои замечания и предложения на организованных выставках.

«Сегодня (23 июля – ред.) мы подводим итог обсуждений с жителями всех предложений. Уже поступило 469 обращений в адрес администрации, сегодня до конца дня еще можно будет внести свои предложения. 26 июля состоится заседание комиссии, а 1 августа протокол будет опубликован и направлен в Главархитектуру Московской области», – сказал Копцик.

25 июля члены инициативной группы жителей смогут ознакомиться со всеми поступившими обращениями.

Ранее глава города Александр Ходырев поддержал мнение жителей об исключении территории в микрорайоне Болшево из зоны КУРТ-19.

Целью внесения изменений в ПЗЗ, помимо координации территориальных зон, является актуализация планов по расселению ветхого фонда на территории города. На данный момент в программу «Расселение ветхого фонда» входит 137 домов общей площадью 62,214 тысячи квадратных метров, в которых проживает более 5 тысяч человек. Многие дома даже не подключены к инженерным сетям.