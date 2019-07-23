РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. В микрорайоне Климовск Подольска подрядчик завершил строительство тротуара на улице Школьная, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск завершились работы по строительству тротуара на улице Школьной, на участке вдоль Подольского колледжа имени Никулина. Также были обустроены ступени для захода на автобусную остановку», – говорится в сообщении.

До 28 июля подрядная организация проведет работы по вывозу строительного мусора, оставшегося после проведения работ.