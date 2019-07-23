РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 июл. Центр управления регионом (ЦУР) в Королеве занял лидирующие позиции в Московской области, сообщил заместитель руководителя городской администрации Игорь Трифонов.

Во вторник в Королеве прошло очередное оперативное совещание, на котором участники подвели итоги работы.

«ЦУР в Королеве начал свою работу 11 апреля. Наш город стал примером организации работы ЦУР: к нам приезжают представители соседних городов, чтобы позаимствовать опыт работы, совсем недавно ЦУР – Королев посетили руководители Тульской области, Липецка, Волоколамска и других городов. За 3 месяца работы принято и обработано более 7 тысяч обращений», – сказал Трифонов.

В Королеве обращения в ЦУР поступают по разным каналам: через «Добродел», ЕДС, социальные сети, обращения на почту главы города и так далее. Работа центра позволяет быстро найти решение и не допустить повторения проблемы.