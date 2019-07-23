РИАМО - 23 июл. В подмосковном Воскресенске сотрудники полиции задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в краже интернет-кабеля из подъезда жилого дома, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть УМВД России по Воскресенскому району поступило заявление от представителя телекоммуникационной компании о краже интернет-кабеля из подъезда одного из домов, расположенного на улице Цесиса и на улице Энгельса. Общая сумма ущерба составила более 35 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Стражи порядка провели оперативно-разыскные мероприятия и вышли на след подозреваемого – 32-летнего местного жителя. Сейчас в отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Кроме того, на мужчину завели уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.