РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 23 июл. Новая дорожная разметка появится в ряде микрорайонов подмосковного Красногорска, сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации округа Евгений Владимирский.

«С обновлением разметки вышли подрядчики на улицы Павшинской поймы, СГШ, Райцентра», – написал Владимирский в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что следующие на очереди микрорайон Опалиха и бывший поселок Ново-Никольское.