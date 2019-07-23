РИАМО - 23 июл. Инспекторам эконадзора удалось предотвратить ущерб двум водным объектам в городских округах Солнечногорск и Химки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
«В первом случае, в ходе выездной проверки установлено, что ООО «Подолино» вблизи одноименной деревни построило бетонный коллектор, по которому ливневые стоки отводились от зданий жилого и хозяйственного назначения в реку Горетовку. При этом у компании не имелось разрешения на пользование водным объектом», – говорится в сообщении.
В Химках ООО «Территория комфорта – Клязьма» построило контейнерную площадку для сбора отходов на мосту через реку Клязьма. Переполненные пластиковые контейнеры емкостью 1 кубический метр каждый разместили под открытым небом, они могли стать причиной загрязнения реки. Об этом нарушении в Минэкологии сообщила Химкинская городская прокуратура.
По итогам расследования на оба общества были наложены штрафы на общую сумму 160 тысяч рублей. Компании получили предписание об устранении нарушений.
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