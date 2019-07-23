РИАМО - 23 июл. Жителям столицы необходимо воздержаться от участия в несогласованной с городскими властями акции 27 июля в центре Москвы на Тверской улице, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

В интернете распространяются призывы принять участие в массовом мероприятии в центре столицы 27 июля 2019 года. В органы государственной власти Москвы уведомлений о согласовании публичного мероприятия не поступало, отмечается в материале.

«Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем», – говорится в сообщении.

В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой.

Ответственность за обеспечение безопасности участников мероприятия возлагается законом в том числе и на организаторов публичных мероприятий.

Ранее в социальных сетях горожан призвали на массовую акцию 27 июля у здания мэрии Москвы. Участники митинга на проспекте Сахарова требуют допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.