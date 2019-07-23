РИАМО - 23 июл. На 10 градусов может похолодать в Московском регионе в начале следующей недели, подобное похолодание было в конце июля 2006 года, сообщается на сайте «Метеоновости».

Накануне максимальная температура в столице поднялась до 26,1 градуса, этот день стал самым теплым с начала июля. Теперь самым теплым с начала месяца может стать 27 июля. При переменной облачности и практически при отсутствии дождей температура в этот день повысится до плюс 26-28 градусов.

«А затем на центральные области России по периферии скандинавского антициклона обрушится холодный арктический воздух. И в начале следующей недели похолодает градусов на 10. А, по климату, именно последние дни июля в Москве и области самые теплые. Но только не в этом году», — говорится в сообщении.

Подобное похолодание было в конце июля 2006 года. 26 июля в Москве днем было 27 градусов, а 28 июля только 14. В ночь на 30 июля температура понизилась до 7,6 градуса, что стало абсолютным минимумом месяца.

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