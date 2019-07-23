РИАМО - 23 июл. Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин подал жалобу в Мосгоризбирком из-за недопуска на предстоящие выборы в Мосгордуму.
«Сегодня, накануне встречи с Эллой Памфиловой, я подал в Мосгоризбирком апелляцию на незаконное снятие с выборов. Подготовка всего комплекта документов заняла неделю», – написал Яшин на своей странице в Facebook.
По его словам, текст апелляции составляет 23 страницы, где подробно обосновывается несостоятельность решения избиркома об отказе ему в регистрации на выборах.
«В частности, мы передали в комиссию почти две сотни копий паспортов и заявлений граждан, чьи подписи признаны недействительными и которые подтверждают свое волеизъявление», – отметил Яшин.
Он также добавил, что заказана независимая графологическая экспертиза, результаты которой будет готовы 25 июля. Этот документ также передадут в Мосгоризбирком.
Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам и 18 кандидатам от политических партий. Всего на выборы в Московскую городскую думу зарегистрировано 233 кандидата.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.
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