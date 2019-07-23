РИАМО - 23 июл. Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин подал жалобу в Мосгоризбирком из-за недопуска на предстоящие выборы в Мосгордуму.

«Сегодня, накануне встречи с Эллой Памфиловой, я подал в Мосгоризбирком апелляцию на незаконное снятие с выборов. Подготовка всего комплекта документов заняла неделю», – написал Яшин на своей странице в Facebook.

По его словам, текст апелляции составляет 23 страницы, где подробно обосновывается несостоятельность решения избиркома об отказе ему в регистрации на выборах.

«В частности, мы передали в комиссию почти две сотни копий паспортов и заявлений граждан, чьи подписи признаны недействительными и которые подтверждают свое волеизъявление», – отметил Яшин.

Он также добавил, что заказана независимая графологическая экспертиза, результаты которой будет готовы 25 июля. Этот документ также передадут в Мосгоризбирком.

«В общей сложности мы подготовили обоснованные возражения на 252 забракованные подписи. Напомню, что для регистрации мне надо «отбить» всего 133», – заключил депутат.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам и 18 кандидатам от политических партий. Всего на выборы в Московскую городскую думу зарегистрировано 233 кандидата.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.