РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 23 июл. Работы по ремонту гидроузла на реке Синичке в подмосковном Красногорске завершат в декабре текущего года, в настоящий момент рабочие обустраивают временное русло реки, сообщил заместитель начальника управления градостроительной деятельности администрации городского округа Дмитрий Ковалев.

«Работы по ремонту гидротехнического сооружения на реке Синичке начали в июне 2019 года, срок окончания – декабрь текущего года. Думаю, основную часть работ мы закончим в октябре. Дальше будут работы по благоустройству», – сказал Ковалев.

Он отметил, что гидротехнический узел полностью заменят. Затем очистят береговую линию и обустроят подъездную дорогу.

«В следующем году жители увидят плотину в рабочем состоянии. В дальнейшем планируется благоустройство прибрежной зоны реки Синички для рекреационных целей. Есть проект, который мы надеемся в этом году утвердить, а в следующем году приступить к его реализации», – добавил Ковалев.

Он пояснил, что в настоящий момент рабочие обустраивают временное русло реки. Это необходимо для того, чтобы приступить к работам по демонтажу имеющейся конструкции. Далее основное русло перекроют и демонтируют оголовок гидротехнического сооружения. Затем установят новый оголовок с устройством двух шандерных засовов. После восстановят плотину.

Начальник участка ООО «РСУ-89» Павел Буцко рассказал, что новое гидротехническое сооружение будет больше имеющегося. Так, в его транзитной части установят две водопропускные трубы диаметром 1,2 метра и длиной 40 метров каждая. Диаметр нынешних труб, которые вышли из строя, – 1 метр.

Работы производятся за счет бюджета городского округа Красногорск. На сегодняшний день стоимость контракта – порядка 28 миллионов рублей. Подрядчик снизил цену более чем на 25%, изначально она была около 35 миллионов рублей.