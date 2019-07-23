РИАМО – 23 июл. Ликино-Дулево 31 августа будет отмечать свое 82-летие, в этот день для жителей и гостей города устроят праздничную программу с концертом, мастер-классами и салютом, а также фарфоровый фестиваль, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель администрации муниципалитета.

«Не пропустите! Вас ждет фарфоровый фестиваль «Агашка» – настоящий бренд города Ликино-Дулево. Ведь дулевский фарфор – это красивая история города, история жителей, история дулевских фарфористов. Масса конкурсов, мастер-классов, фотозоны», – сказал представитель администрации.

По данным агентства, для жителей и гостей города проведут развлекательные и спортивные мероприятия, концерт и, конечно же, в завершение праздника всех порадуют праздничным салютом. Праздник пройдет 31 августа в Дулевском городском парке.