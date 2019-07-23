РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В микрорайоне Залинейный Подольска к 2023 году появится новое производство оборудования для получения высокочистой воды, говорится в сообщении пресс-службы Мининвеста Подмосковья.

«ООО «НПК Медиана-Фильтр» возведет в Подольске производственно-складской комплекс для выпуска промышленных систем подготовки высокочистой воды. Компания планирует реализовать проект в районе Залинейный городского округа Подольск и ввести в эксплуатацию новое предприятие не позднее января 2023 года», – говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, с «НПК Медиана-Фильтр» подписано соглашение, согласно которому компания получит в долгосрочную аренду земельный участок без торгов для реализации инвестиционного проекта.

«Земельный участок площадью 0,4 гектара примыкает с восточной стороны к действующей производственной площадке, что позволит после завершения строительства увеличить выпуск продукции более чем на 50%. Инвестиции в проект составят 73,5 миллиона рублей, будет создано 22 новых рабочих места», – сказал Хромов.

Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр» является одним из крупнейших российских производителей запатентованного оборудования водоподготовки для нужд медицинской, фармацевтической и микроэлектронной промышленности, в том числе для лабораторий.

Организация производит и поставляет комплексные системы водоподготовки; системы предварительной подготовки воды серии «Акватон» на основе автоматических фильтров механической очистки, удаления железа и марганца, умягчения, дехлорирования воды. Также лабораторные ионообменные, дистилляционные установки для получения воды для инъекций и генераторы чистого пара; системы хранения и распределения воды всех типов.