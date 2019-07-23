РИАМО - 23 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил властям Дзержинского проработать с региональным Минтрансом вопрос о строительстве транспортной развязки в городском округе.

Воробьев провел встречу с активными жителями Дзержинского, которые вынесли на обсуждение ряд актуальных вопросов развития муниципалитета. На встрече также присутствовали заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная, министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова и исполняющая обязанности главы городского округа Дзержинский Людмила Иванова.

«На сегодняшний день из города фактически один выезд, примыкающий к МКАД. Он очень перегружен, особенно в снегопады и дожди, люди подолгу не могут выехать. У нас есть проектируемый проезд, соединяющий МКАД и Дзержинское шоссе. Реализация этого проекта должна разгрузить город», - сказала Иванова.

На встрече также обсуждалась реконструкция очистных сооружений, построенных еще в 1936 году. В рамках реализации национального проекта «Экология» новые очистные сооружения в городском округе Дзержинский планируется построить к 2024 году.