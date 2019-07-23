РИАМО - 23 июл. Два снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили в Дмитровском городском округе Подмосковья, их обезвреживанием занимался поисково-спасательный отряд №22 (взрывотехнический), говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Минометную мину в лесу близ деревни Кузяево Дмитровского городского округа нашел грибник. Мина лежала на пне, видимо, кто-то до него ее нашел и вытащил. А боевой снаряд на своем приусадебном участке в деревне Шелепино обнаружил дачник, когда разравнивал грунт», - сказал начальник взрывотехнического отряда Олег Совенков.

Спасатели прибыли незамедлительно выехали на места обнаружения боеприпасов. После обследования было решено вывезти их в безопасное место для разминирования — из-за сильной коррозии и наличия остатков взрывчатого вещества снаряды могли представлять опасность для окружающих.

Боеприпасы обезвреживали вблизи деревни Кузяево — их отвезли на безопасное расстояние, поместили в выкопанную яму и произвели подрыв. На время работ по уничтожению снарядов было выставлено оцепление, чтобы никто случайно не забрел в опасную зону.

Взрывотехники противопожарно-спасательной службы Московской области активно ведут работу по обезвреживанию взрывоопасных предметов. С начала года они совершили 96 выездов и уничтожили 347 боеприпасов.