РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. Предприниматели подмосковных Люберец пожаловались омбудсмену по правам предпринимателей Подмосковья Владимиру Головневу на частые штрафы по итогам проверок, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник в здании администрации прошло заседание городского Союза промышленников и предпринимателей с участием Головнева и главы городского округа Владимира Ружицкого. Предприниматели горокруга отметила, что их постоянно штрафуют и «душат» проверками.

«Работы предстоит много. Нам нужно системно встречаться, например, раз в 2-3 месяца. По сегодняшней встрече составим протокол, куда внесем все жалобы и обращения, и предоставим профильным министерствам. Попробуем отработать с ними», – сказал Головнев.

Он добавил, что информацию по решению проблем будут до всех доносить через председателя Союза промышленников и предпринимателей Люберец Сергея Шатилова.