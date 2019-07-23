РИАМО - 23 июл. Храм в честь святого великомученика Дмитрия Солуцкого в районе Хорошево на северо-западе Москвы планируют освятить в сентябре текущего года, сейчас специалисты готовят документы для сдачи комплекса в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

На территории храмового комплекса по улице Берзарина, напротив владения 15, корпус 1 будет работать приходская школа, детский сад, уже организованы различные кружки и секции для детей, у ребят появилась возможность посещать кружок начинающего журналиста.

«Храм в честь Дмитрия Солунского является одним из самых величественных строящихся церквей столицы и будет представлять собой духовно-просветительский центр для всего района», — отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что этот храм построен по новой системе координации всех работ в рамках программы строительства православных храмов. Церковь создавали по индивидуальному проекту, в ее архитектуре воплотились новгородская и звенигородская школы зодчества в сочетании с модерном.

Храм однокупольный, трехапсидный, рядом с ним на территории располагается двухэтажный дом причта с хозяйственным блоком. Территория храмового комплекса составляет 2,8 тысячи квадратных метров, храм способен вместить до тысячи прихожан.

В ходе инспекционного объезда депутат Госдумы, советник мэра Москвы Сергея Собянина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных храмов в столице, сообщил о том, что богослужения в храме проходят регулярно с августа прошлого года. Ранее был освящен иконостас в главном храме и колокола на звоннице. Изготовлен иконостас из природного белого камня, украшен резьбой, частично выполненной вручную.

Возведение храма стало отправной точкой для целой серию работ по благоустройству Хорошева. Там, где стояли снесенные гаражи, сейчас обустроен сквер с фонтаном, доходящий до улицы Народного Ополчения. Кроме того, там появилась удобная детская площадка и парковка.

Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.