РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В первом полугодии текущего года в подмосковном Подольске создали свыше 1,6 тысяч новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Результатом проводимой экономической и инвестиционной политики в городском округе Подольск стало создание в 1 полугодии 2019 года 1 665 новых рабочих мест (индекс роста к соответствующему периоду 2018 года – 118%). По итогам 1 квартала 2019 года городской округ Подольск по количеству созданных рабочих мест занял 2 место среди муниципальных образований Подмосковья», – говорится в сообщении.

По состоянию на 1 июля текущего года в индустриальные парки и технопарки округа привлечено 146 резидентов, а за январь-май текущего года с территорий индустриальных парков и технопарков в бюджет округа поступило 95 миллионов рублей.

«Наличие 140 гектаров свободной площади в индустриальных парках и технопарках позволит привлекать новых инвесторов, и, как следствие, будет обеспечен приток инвестиций, создание новых рабочих мест и занятость населения, увеличение налоговых поступлений в бюджет», – поясняется в материале.