РИАМО - 23 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание властей городского округа Дзержинский на необходимость активного проведения работ по благоустройству общественных пространств.

Воробьев провел встречу с активными жителями Дзержинского, которые вынесли на обсуждение ряд актуальных вопросов развития муниципалитета, в том числе благоустройство.

«В Дзержинском отстает благоустройство, нужно обеспечить перемены, проработать этапы. Наша задача - сделать это в 2019-2020 годах», - сказал Воробьев.

В Дзержинском реализуют крупный проект по благоустройству улицы Ленина, которая проходит через центр города. Здесь планируется сделать пешеходную зону, озеленение, модернизировать освещение. В сквере Пушкина активисты отметили необходимость капитально отремонтировать памятник поэту и обустроить зону отдыха. В парке «Сказка» - организовать пешеходную аллею с дорожкой для езды на роликах и самокатах, установить песочницу, спортплощадку, малые архитектурные формы, входную арку.

Вместе с губернатором на встрече с жителями Дзержинского присутствовали заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная, министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова и исполняющая обязанности главы городского округа Дзержинский Людмила Иванова.

В текущем году на территории Московской области запланировано благоустроить 50 общественных пространств за счет федерального, регионального и муниципальных бюджетов. В регионе реализуется масштабный проект по формированию комфортной городской среды. Главной особенностью программы является ее комплексный подход, а также синхронизация с другими программами, влияющими на качество жизни и облик городов.