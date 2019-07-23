РИАМО - 23 июл. Столичные власти включили в программу реновации жилищного фонда девять новых стартовых площадок, в построенные дома в будущем переедут 4,5 тысячи москвичей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Решением правительства Москвы в указанный перечень включено девять новых площадок общей мощностью 124,4 тысячи квадратных метров жилья, расположенных в семи районах Москвы», – говорится в сообщении.

Новые площадки расположены в районах Бескудниковский (Коровинское шоссе, владение 6), Головинский (2-й Лихачевский переулок, владение 4), Дмитровский (Долгопрудная улица, владение 10), Северное Измайлово (микрорайон 80, участок 1 (Щелковское шоссе, 92, корпус 3)), Нижегородский (Нижегородская улица, владение 94, корпус 4), Нагорный (Электролитный проезд, владение 7А), Можайский (улица Говорова, владения 14-16, улица Горбунова, владение 11, корпуса 3, 4, улица Толбухина, владение 2, корпус 1, владение 4, корпус 1).

Четыре из этих площадок – на Коровинском и Щелковском шоссе, а также на улицах Догопрудная и Толбухина – располагаются на месте домов, расселяемых по программе реновации (вторая волна переселения).

Строительство на новых стартовых площадках позволит расселить 20 домов (1780 квартир) и предоставить комфортное жилье 4,5 тысячам москвичей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным почти два года назад. В нее включены более 5 тысяч жилых домов в 122 районах на территории 12 административных округов столицы.

Всего в программу реновации включены 338 стартовых площадок для строительства новых домов общей площадью 4,9 миллиона квадратных метров.

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