РИАМО - 23 июл. За пять месяцев 2019 года поступления по налогу на прибыль организаций в столице составили 670 миллиардов рублей, что на 32,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Большую часть поступлений обеспечили компании трех отраслей: финансово-страховой (22% от общего объема и 101,1 миллиарда рублей), торговой (20% и 85,7 миллиарда рублей) и нефтегазовой (18% и 82,1 миллиарда рублей). 217,3 миллиардов рублей из всех поступлений по налогу на прибыль организаций были направлены в федеральный бюджет, а 452,4 миллиарда рублей – в городской.

«Рост прибыли московских предприятий во многом результат повышения эффективности их деятельности и роста производительности труда», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов.

Он также отметил, что производительность труда в Москве в 2,5 раза выше, чем в среднем по России. Столица по этому показателю находится на первом месте.