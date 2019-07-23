РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. В подмосковном Подольске прогнозируют увеличение объема инвестиций в экономику округа на более 100% в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 2019 году объем инвестиций в экономику городского округа Подольск прогнозируется на уровне 37 миллиардов рублей, это 102,62% по сравнению с итогом 2018 года. Планируется завершение 26 инвестиционных проектов, в том числе и 16 проектов в промышленности. Согласно прогнозам, представленным предприятиями, объем освоенных инвестиций по крупным и средним предприятиям по итогам 2019 года составит порядка 15 миллиардов рублей», – говорится в сообщении.

В промышленной сфере до конца года планируется завершение первого этапа организации производства POS–материалов ООО «Европос групп», планируемый объем инвестиций по проекту 300 миллионов рублей и создание 250 новых рабочих мест. На территории ИП «Коледино» планируется завершение строительства корпуса для производства изделий из пластика компании ООО «СБС», объем инвестиций – 65 миллионов рублей и создание 20 рабочих мест. Помимо этого, в текущем году продолжится реализация инвестиционных проектов по техническому перевооружению и модернизации на предприятиях промышленности.

«В рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы» на АО «ЦНИИТОЧМАШ» в 2019 году продолжится реализация проекта, предусматривающего масштабную реконструкцию производственно-испытательной базы предприятия, реконструкцию и техническое перевооружение государственного демонстративного испытательного центра до уровня мировых стандартов, объем инвестиций составит 230 миллионов рублей», – поясняется в материале.