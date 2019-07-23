РИАМО - 23 июл. Счетная палата РФ провела анализ строительства взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Домодедово» и сделала выводы, что из-за срывов графиков работ существуют риски перебоев в работе аэродрома и Московского авиационного узла, сообщается на сайте ведомства.

На сайте Счетной палаты опубликован отчет аудита эффективности расходования Росавиацией бюджетных ассигнований на закупку работ по строительству и реконструкции аэропортовых комплексов «Баландино» (Челябинск) «Домодедово» (Москва).

«Ключевые выводы: сроки выполнения работ по строительству и реконструкции объектов федеральной собственности в аэропортах «Домодедово» и «Баландино» не соблюдались; Росавиацией не установлены приаэродромные территории «Баландино» и «Домодедово», это не позволяет обеспечить безопасность полетов и исключить негативное воздействие оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду», - говорится в сообщении.

В частности, учитывая ограниченную работоспособность ВПП-2, существуют риски перебоев в работе как аэродрома «Домодедово», так и Московского авиационного узла в целом.

В отчете отмечается, по итогам проверки мероприятия по развитию аэропортов реализовывались Федеральным агентством воздушного транспорта ненадлежащим образом. Так, реконструкция взлетно-посадочной полосы №1 в «Домодедове» не окончена, хотя работы планировалось завершить в 2014 году.

В итоге объем незавершенного строительства составил более 1,802 миллиарда рублей. Гарантийные сроки на оборудование, приобретенное в 2012-2013 годах, общей стоимостью свыше 677 миллионов рублей истекли еще в 2015 году.

«Росавиацией не было обеспечено строительство новой взлетно-посадочной полосы. Более того, в ходе работ существующая ВПП-2 была частично выведена из эксплуатации, ее длина сокращена, оборудование радиотехнического обеспечения полетов демонтировано, что повлекло снижение пропускной способности аэродрома на 35%», - уточняется на сайте.

Также отсутствие синхронизированного ввода в эксплуатацию производственных элементов имущественного комплекса аэропорта обесценило вложения ОАО «Международный аэропорт «Домодедово», которые составили 64 миллиарда рублей.