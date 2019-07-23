РИАМО - 23 июл. В Серпуховской центральной районной больнице после ремонта заработал кабинет магнитно-резонансной томографии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Открытие избавило местных жителей от временного неудобства: пока кабинет совершенствовали, местных жителей направляли на диагностику заболеваний в Подольск. С 20 июля аппарат работает в штатном режиме в две смены.

«В Московской области ведется постоянный мониторинг работы тяжелого медоборудования - в том числе аппаратов компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. Среднее время ожидания на данном оборудовании сократилось, что стало возможно, в том числе, за счет увеличения времени работы аппаратов - треть оборудования работает в две и более смены», — сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Магнитно-резонансная томография предназначена для того, чтобы вовремя выявить различные виды заболеваний.